В бундестаге выступают за прямые поставки тяжелого вооружения Украине
В Германии выступают за прямые поставки тяжелого вооружения Украине, потому что схема обмена с третьими странами не работает должным образом
Об этом заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.
"Мы должны найти в себе мужество признать, что это (круговые поставки оружия, – ред.) работает не так, как мы себе представляли, и, соответственно, должны вместо них перейти к прямым поставкам", - считает она.
Известно, что схема обмена Германии с третьими странами предполагала, что они будут поставлять оружие в Украину, а Германия компенсирует это более современным вооружением.
В конце апреля бундестаг большинством голосов поддержал поставки тяжелых вооружений Украине. В решении, полученном 586 голосами депутатов, говорится о призыве к правительству Германии продолжить и по возможности ускорить поставки Киеву необходимой техники, а также расширить при этом передачу тяжелых и сложных систем вооружений, например в рамках круговых поставок.
Берлин пообещал компенсировать поставки тяжелой техники советского производства из запасов восточноевропейских стран, с которой хорошо знакомы ВСУ.
- 24 апреля правительство Швейцарии наложило вето на реэкспорт в Украину боеприпасов к немецким БМП Marder. А 1 июня Швейцария наложила вето на поставки БМП из Дании в Украину. Позже Швейцария разрешила Германии продать свои танки Leopard 2 третьим странам.
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