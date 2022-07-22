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В бундестаге выступают за прямые поставки тяжелого вооружения Украине

22 июля, 2022 пятница
11:48
Мир

В Германии выступают за прямые поставки тяжелого вооружения Украине, потому что схема обмена с третьими странами не работает должным образом

Об этом заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

"Мы должны найти в себе мужество признать, что это (круговые поставки оружия, – ред.) работает не так, как мы себе представляли, и, соответственно, должны вместо них перейти к прямым поставкам", - считает она.

Известно, что схема обмена Германии с третьими странами предполагала, что они будут поставлять оружие в Украину, а Германия компенсирует это более современным вооружением.

В конце апреля бундестаг большинством голосов поддержал поставки тяжелых вооружений Украине. В решении, полученном 586 голосами депутатов, говорится о призыве к правительству Германии продолжить и по возможности ускорить поставки Киеву необходимой техники, а также расширить при этом передачу тяжелых и сложных систем вооружений, например в рамках круговых поставок.

Берлин пообещал компенсировать поставки тяжелой техники советского производства из запасов восточноевропейских стран, с которой хорошо знакомы ВСУ.

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Новости
Германия
оружие для Украины
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