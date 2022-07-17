Об этом сообщает международная телевизионная служба новостей Tagesschau со ссылкой на слова главы комитета по вопросам обороны в бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

"Цель (встречи, - ред.) должна заключаться в том, чтобы получить упорядоченный обзор (немецкой помощи Украине) для инициирования следующих шагов целенаправленным, взаимосогласованным образом", - сказала она.

Для этого Штрак-Циммерман призвала Шольца как можно быстрее созвать "Национальную конференцию по Украине".

По ее словам, на этой встрече представители ведомства федерального канцлера, вооруженной промышленности, профсоюзов и бундесвера смогут сесть за стол и согласовать дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.

Штрак-Циммерман отмечает, что война в Украине находится в решающей фазе.

"В то время как украинская армия мужественно противостоит жестокому российскому нашествию, пытаясь сдержать российскую армию и отмечая собственные военные успехи благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к большим наступлениям", - предупреждает депутат.

Она считает, что то, как долго Украина сможет защищаться и достигнет ли она в конечном итоге успеха в войне, зависит "в частности, от поддержки Германии". Поэтому правительство Германии "должно сделать больше, чтобы помочь Украине выиграть эту войну".

"Германия должна взять на себя роль лидера, которую требуют ее западные партнеры в Европе, и, несомненно, решительно и смело двигаться вперед", – подытожила Штрак-Циммерман.

6 июля консульства в Германии предупредили украинцев о проблемах до конца августа и очереди с сентября. Отмечается, что режим "живой очереди" будет касаться таких услуг, как продление срока действия загранпаспорта и внесение данных о детях в загранпаспорт одного из родителей.