В бундестаге требуют от Шольца подробно рассказать о помощи Украине
Депутат бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к Олафу Шольцу с требованием рассказать об уже оказанной и запланированной помощи Украине
Об этом сообщает международная телевизионная служба новостей Tagesschau со ссылкой на слова главы комитета по вопросам обороны в бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.
"Цель (встречи, - ред.) должна заключаться в том, чтобы получить упорядоченный обзор (немецкой помощи Украине) для инициирования следующих шагов целенаправленным, взаимосогласованным образом", - сказала она.
Для этого Штрак-Циммерман призвала Шольца как можно быстрее созвать "Национальную конференцию по Украине".
По ее словам, на этой встрече представители ведомства федерального канцлера, вооруженной промышленности, профсоюзов и бундесвера смогут сесть за стол и согласовать дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.
Штрак-Циммерман отмечает, что война в Украине находится в решающей фазе.
"В то время как украинская армия мужественно противостоит жестокому российскому нашествию, пытаясь сдержать российскую армию и отмечая собственные военные успехи благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к большим наступлениям", - предупреждает депутат.
Она считает, что то, как долго Украина сможет защищаться и достигнет ли она в конечном итоге успеха в войне, зависит "в частности, от поддержки Германии". Поэтому правительство Германии "должно сделать больше, чтобы помочь Украине выиграть эту войну".
"Германия должна взять на себя роль лидера, которую требуют ее западные партнеры в Европе, и, несомненно, решительно и смело двигаться вперед", – подытожила Штрак-Циммерман.
- 6 июля консульства в Германии предупредили украинцев о проблемах до конца августа и очереди с сентября. Отмечается, что режим "живой очереди" будет касаться таких услуг, как продление срока действия загранпаспорта и внесение данных о детях в загранпаспорт одного из родителей.
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