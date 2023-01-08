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В бундестаге призывают передать Украине танки Leopard

8 января, 2023 воскресенье
14:12
война с Россией

Заместители спикера бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступают за поставку Украине танков Leopard

Об этом пишет DW .

Стало известно, что после анонсированной Берлином поставки Киеву боевых машин пехоты Marder многие немецкие политики призвали также предоставить Украине танки Leopard.

"Останавливаться на достигнутом по БМП Marder было бы неправильно. Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это касается и танков Leopard", - заявила заместитель главы Бундестага Катрин Геринг-Эккардт, представляющая фракцию "Зеленых".

Другой вице-глава Бундестага, заместитель главы Свободной демократической партии Вольфганг Кубики также сказал, что "было бы разумно поставить не только Marder, но и танки Leopard". По его словам, важно поддерживать обороноспособность Украины.

В то же время Кубики отметил, что каждый последующий шаг по оказанию помощи Киеву должен быть четко согласован с партнерами по НАТО, и в этом вопросе Германия не должна действовать сама.

  • 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder. Соединенные Штаты поддержали передачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.
  • 6 января спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца. ВСУ должны овладеть ее через 8 недель.
  • Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский выразил мнение, что Берлин может передать Украине законтрактованные 44 танка Leopard 2A7 для Венгрии. "Конечно, Германия передаст Украине танки Leopard 2A. Поскольку именно решение о передаче Украине БМП Marder является намеком на то, что Германия готовится передать Украине танки", - пояснил эксперт.
  • 6 января стало известно, что глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн выразила надежду, что после отправки Украине бронетранспортеров Marder Германия отправит танки Leopard.

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оружие
Германия
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