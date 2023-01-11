В Бундестаге предлагают учить украинских военных пользоваться танками Leopard

Об этом сообщили в Spiegel со ссылкой на заявление главы оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесса Штрак-Циммерман.

По ее словам, для сбережения времени можно параллельно обучать и украинских военных, которые будут осваивать БТР Marder, и тех, кто в будущем мог бы работать на Leopard 2.

"Если этот боевой танк понадобится, мы ничего не потеряем, имеет смысл обучать украинских солдат владеть Leopard 2 для экономии времени", - отметила она.

Кроме того, глава оборонного комитета Бундестага призвала канцлера и Минобороны Германии в ближайшее время начать рассмотрение дальнейшей военной помощи Украине.

"Нам нужна стратегия оценки военной ситуации на ближайшие несколько месяцев и учет соответствующих пожеланий Украины. Чтобы мы наконец-то могли впереди волны, а не всегда плыли за ней", - добавила она.

Политик от "Зеленых" Антон Гофрейтер тоже заметил, что, учитывая трудности, возникшие у Германии с подготовкой БТР к передаче, стоит подумать, как избежать этого же танками Leopard. Он тоже высказался за то, что украинских военных уже стоит начинать учить пользоваться ими.

Издание добавляет, что оборонный концерн Rheinmetall не сможет подготовить 40 Marder для Украины из своих составов в необходимые сроки, поэтому в правительстве решили добавить часть запасов Бундесвера.

8 января стало известно, что в бундестаге призывают передать Украину Leopard. Президент Европарламента Мецола поддерживает передачу Украине этих танков.

10 января в Politico сообщили, что Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.