В Бундестаге пообещали продолжить давить на Шольца по поставкам Украине танков Leopard
Глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн выразила надежду, что после отправки Украине бронетранспортеров Marder Германия отправит танки Leopard
Об этом написала глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн в твиттере.
"Это большое облегчение, что правительство Германии и особенно канцелярия наконец-то расчищают путь для поставки бронетехники в Украину. Это происходит слишком поздно, но не слишком. Наши усилия дали результат", - подчеркнула она.
Вместе с тем, глава оборонного комитета Бундестага добавила, что на поставках Украине бронетранспортеров Marder помощь от Германии не должна закончиться. Она выразила надежду, что следующими от Германии в Украину поедут танки Leopard.
- 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder. Соединенные Штаты поддержали передачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.
- 6 января спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца. ВСУ должны овладеть ее через 8 недель.
- Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский выразил мнение, что Берлин может передать Украине законтрактованные 44 танка Leopard 2A7 для Венгрии. "Конечно, Германия передаст Украине танки Leopard 2A. Поскольку именно решение о передаче Украине БМП Marder является намеком на то, что Германия готовится передать Украине танки", - пояснил эксперт.
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