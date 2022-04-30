В бундестаге однопартийцы Шредера требуют дипломатической изоляции РФ

Об этом сообщает DW .

По словам Рольфа Мютцениха, "очень важно, чтобы стратегические партнеры России отвернулись от Владимира Путина".

"45 государств не осудили нападение России на Украину, в том числе пять ядерных государств", - сказал Мютцених в интервью Rheinische Post. Он подчеркнул, что "правительство Путина должно быть изолировано".

Одним из членов Социал-демократической партии Германии является Герхард Шредер, занимавший должность канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. Сейчас он возглавляет совет директоров Роснефти и занимает должность главы комитета акционеров "Северного потока - 2" Nord Stream AG.

25 апреля премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст, член оппозиционного Христианско-демократического союза, призвал Социал-демократическую партию Германии начать процедуру исключения из ее состава бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

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