В бундестаге обвинили Шольца в попытках навязать мир Украине
Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что правительство Олафа Шольца затягивает поставки Украине оружия из-за желания навязать Киеву мирное соглашение с РФ
Об этом Кизеветтер заявил в интервью Passauer Neue Presse .
По его словам, Германия способна в достаточном количестве предоставить Украине большое количество БМП Marder, артиллерию и танки Leopard, однако до сих пор не сделала этого из-за желания навязать Киеву мир на невыгодных условиях.
"Германия очень многое усложнила Украине. Очевидно, они хотят навязать мир, уморив Украину голодом, снабжая лишь небольшим количеством важного оружия. Если сейчас НАТО не предоставит Украине мощную поддержку, это будет означать, что мы принимаем российскую силовую политику", - сказал он. Кизеветтер.
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21 июня Олаф Шольц заявил , что медленные темпы поставки немецкого оружия Киеву объясняются необходимостью обучения украинских военных.
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