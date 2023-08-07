В Бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, – нардеп Чернев
В немецком Бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии 500 км
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил нардеп от "Слуги Народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев.
По его словам, этими ракетами можно поражать враждебные цели на юге временно оккупированного Крыма.
"Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Эти ракеты бьют на 500 км и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма", - написал политик.
Он подчеркнул, что это решение является результатом продолжительной работы с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки.
Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.
- В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.
- В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал , что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.
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