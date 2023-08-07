Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил нардеп от "Слуги Народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев.

По его словам, этими ракетами можно поражать враждебные цели на юге временно оккупированного Крыма.

"Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Эти ракеты бьют на 500 км и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма", - написал политик.

Он подчеркнул, что это решение является результатом продолжительной работы с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки.

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.