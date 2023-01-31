В бундестаге допустили возобновление обязательного призыва

Об этом она заявила в интервью Süddeutsche Zeitung .

"В принципе, отмена воинской повинности применяется исключительно в мирное время. В случае напряженности или обороны она может быть возобновлена", – пояснила политик, которая еще год назад выступала категорически против такого шага.

Кроме того, Штрак-Циммерман заявила, что просто отвечать на этот вопрос "да" или "нет" – "это слишком недальновидно". Но добавила, что, учитывая агрессию РФ против Украины и изменение ситуации с безопасностью во всей Европе, приостановка обязательной военной службы может стать шагом, о котором придется жалеть.

В то же время добавляется, что возобновление призыва потребует изменений в бундесвере: расширение и переоборудование казарм, увеличение инструкторов и военной техники; кроме того, обязательная военная служба будет распространяться на женщин и будет продлена до двенадцати месяцев.

Как напоминает издание, на прошлой неделе новый министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибкой приостановку федеральным правительством обязательной военной службы в 2011 году. К тому же большинство выпускников школ в Германии были обязаны либо отслужить короткий срок в армии, либо, как альтернатива, работать в той или иной форме в гражданском секторе.

27 января сообщалось о том, что новый министр обороны ФРГ Борис Писториус требует гораздо больше денег для бундесвера из-за угроз миру в Европе и необходимости передать технику Украине.

28 января стало известно, что немецкий производитель оружия Rheinmetall готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить большой спрос в Украине и на Западе.

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