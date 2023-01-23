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В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения – посол США Бриджит Бринк

23 января, 2023 понедельник
22:02
Общество

Государственные ресурсы должны служить народу Украины, а не использоваться отдельными лицами для собственного обогащения

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк, выступая перед началом почетной лекции лауреатки Нобелевской премии мира Александры Матвийчук, организованной Киевским форумом безопасности.

"США полностью поддерживают Украину вашей борьбе за ваше будущее. Народ Украины имеет право выбирать свое будущее" – подчеркнула Посол.

Она упомянула вчерашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он подчеркнул, что сила общества и государства базируется на правосудии и справедливости, подчеркнув, "что до прошлого возвращения не может быть".

"В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы на собственного обогащения. Государственные ресурсы должны служить народу. Люди должны понимать свою ответственность друг перед другом и государством. И это не пустые слова. Это слова, которые имеют глубокие корни в ценностях, поддерживаемых Украиной в попытках быть частью евроатлантического общества", — отметила Бриджит Бринк.

Посол США выразила надежду, что украинское общество и правительство Украины мобилизуются после извлеченных уроков прошлого и потерь, которые им пришлось перенести, в том числе в войне.

"США будут продолжать поддерживать усилия Украины в проведении и утверждении институтов, которые будут работать ради интересов многих, а не нескольких", — подчеркнула она.

Бриджит Бринк подчеркнула, что демократия требует постоянных усилий и неустанного труда.

Дипломат подчеркнула, что США поддерживают Украину в экзистенциальной борьбе с российской федерацией: Мы будем вашими партнерами в этой войне против российской агрессии. Мы будем поддерживать вас в построении нового будущего, которое будет достойно жертв, которые вы принесли. Мы очень гордимся тем, что вы наши партнеры.

Посол отметила, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно и выразила уверенность в победе Украины.

Экономика
США
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