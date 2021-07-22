В Будапеште установят крест погибшим за Украину, на Закарпатье разместят венгерское военное кладбище, - Кулеба после встречи с Сийярто

Об этом заявил Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с Сийярто, передает Укринформ.

"Мы договорились, что в Будапеште будет установлен памятный крест погибшим за Украину. Украина согласится на выделение участка для размещения венгерского военного кладбища в Подполозье Закарпатской области", - сказал Кулеба.

Он добавил, что это очень важный гуманитарный жест.

"Переговоры по этому вопросу продолжались очень долго, и я рад, что нам удалось поставить в них точку в интересах памяти наших соотечественников", - отметил министр.