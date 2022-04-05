В Будапеште создали инсталляцию в виде детской братской могилы, чтобы почтить убитых оккупантами украинских детей
В Будапеште накануне парламентских выборов создали инсталляцию в виде детской братской могилы, чтобы почтить убитых российскими оккупантами маленьких украинцев
Об этом сообщает Новое Время.
Как известно, 2 апреля в Будапеште состоялось мирное шествие женщин Украины, вынужденно переехавших вместе с детьми в Венгрию, убегая от войны.
Марш Матерей собрал более 500 украинских и венгерских матерей.
Кроме того, к ним присоединились местная интеллигенция, актеры театра, телеведущие и независимые медиа.
Целью было привлечение внимания к детоубийствам на территории Украины, вызванным действиями российских оккупантов.
Участницы акции прошлись по центральным улицам Будапешта, держа на руках кукол в окровавленных простынях - символы сотни детских смертей от рук российских военных. В конце походки женщинами была создана инсталляция в виде братской детской могилы из кукол и мягких игрушек.
- Напомним, что накануне в Будапеште на берегу Дуная прошла акция в память о погибших в Мариуполе.
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