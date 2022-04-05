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В Будапеште создали инсталляцию в виде детской братской могилы, чтобы почтить убитых оккупантами украинских детей

5 апреля, 2022 вторник
12:41
война с Россией

В Будапеште накануне парламентских выборов создали инсталляцию в виде детской братской могилы, чтобы почтить убитых российскими оккупантами маленьких украинцев

Об этом сообщает Новое Время.

Как известно, 2 апреля в Будапеште состоялось мирное шествие женщин Украины, вынужденно переехавших вместе с детьми в Венгрию, убегая от войны.

Марш Матерей собрал более 500 украинских и венгерских матерей.
Кроме того, к ним присоединились местная интеллигенция, актеры театра, телеведущие и независимые медиа.
Целью было привлечение внимания к детоубийствам на территории Украины, вызванным действиями российских оккупантов.

Участницы акции прошлись по центральным улицам Будапешта, держа на руках кукол в окровавленных простынях - символы сотни детских смертей от рук российских военных. В конце походки женщинами была создана инсталляция в виде братской детской могилы из кукол и мягких игрушек.

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