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В Будапеште протестируют пожилых людей на антитела к COVID-19 из-за критики вакцин из Китая

9 июля, 2021 пятница
19:56

Столица Венгрии предлагает пожилым людям тестирование на антитела из-за обеспокоенности тем, что определенные вакцины не обеспечивают защиты от COVID-19

Об этом сообщает ЕП .

Предложение провести 20 тыс. бесплатных тестов для жителей Будапешта старше 60 лет, поступило после того как много вакцинированных людей сообщили, что тесты в частных лабораториях показали, что они не выработали антител от COVID-19.

Заместитель мэра Амбрус Кисс заявил, что такие жалобы поступали в основном от людей, которые были привиты китайской вакциной Sinopharm.

По его словам, правительство должно рассмотреть возможность предоставления третьих доз таким людям.

Он добавил, что тесты доступны независимо от того, какую вакцину они получили.

"Мы думаем, что чем больше тестов мы проведем, тем больше будет социальное давление по третьей дозе", - сказал Кисс.

Результаты ожидаются к концу месяца.

Венгрия первая страна из 27 членов ЕС, утвердила российскую вакцину "Спутник V", и единственная, которая позволила китайскую вакцину от Sinopharm.

Чиновники настаивают, что нет причин предлагать третью дозу вакцины Sinopharm.

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Венгрия
Коронавирус
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