В Будапеште прошли массовые протесты против правительства Орбана
В центре Будапешта в воскресенье, на 66-ю годовщину Венгерской революции, состоялось многотысячное протестное шествие учителей и учеников, требующих повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, обесценивающей доходы населения
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что протесты против правительства Орбана, пришедшиеся на 66-ю годовщину Венгерской революции, поддержали тысячи венгров. В частности, они заявили, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подвело учителей, потому что выплачивает им мизерную зарплату, тогда как инфляция превысила 20% в сентябре и продолжает расти.
Проходя по мосту через Дунай, протестующие держали плакаты с лозунгами вроде "Орбан, убирайся прочь" и "Нет учителей, нет будущего". Это произошло спустя несколько часов после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сохранить экономическую стабильность и поддерживать ограничения на счета за электроэнергию даже в домашних условиях по мере того, как ЕС сползает до "экономического кризиса".
Известно, что активисты требовали повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, обесценивающей доходы населения.
По данным организаторов, в Будапеште собралось около 80 тысяч человек, что является едва ли не самой многочисленной антиправительственной акцией протеста за последнее время.
- 20 октября Орбан заявил, что будет призывать присутствующих на саммите лидеров государств Европейского Союза пересмотреть санкционную политику в отношении России.
- Эксперт-международник Дмитрий Тужанский отмечает , что Венгрия сама не заблокирует никаких санкций, ее поддерживают определенные круги бизнеса в более крупных странах ЕС. Также добавляет , что Орбан ведет кулуарную борьбу, чтобы не потерять деньги от ЕС.
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