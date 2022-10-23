Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что протесты против правительства Орбана, пришедшиеся на 66-ю годовщину Венгерской революции, поддержали тысячи венгров. В частности, они заявили, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подвело учителей, потому что выплачивает им мизерную зарплату, тогда как инфляция превысила 20% в сентябре и продолжает расти.

Проходя по мосту через Дунай, протестующие держали плакаты с лозунгами вроде "Орбан, убирайся прочь" и "Нет учителей, нет будущего". Это произошло спустя несколько часов после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сохранить экономическую стабильность и поддерживать ограничения на счета за электроэнергию даже в домашних условиях по мере того, как ЕС сползает до "экономического кризиса".

Известно, что активисты требовали повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, обесценивающей доходы населения.

По данным организаторов, в Будапеште собралось около 80 тысяч человек, что является едва ли не самой многочисленной антиправительственной акцией протеста за последнее время.

20 октября Орбан заявил, что будет призывать присутствующих на саммите лидеров государств Европейского Союза пересмотреть санкционную политику в отношении России.

Эксперт-международник Дмитрий Тужанский отмечает , что Венгрия сама не заблокирует никаких санкций, ее поддерживают определенные круги бизнеса в более крупных странах ЕС. Также добавляет , что Орбан ведет кулуарную борьбу, чтобы не потерять деньги от ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb