В Будапеште Папа Франциск обнимался с подсанкционным митрополитом РПЦ и благословлял беженцев из Украины

Подробности раскрывает Vatican News.

Встреча состоялась в нунциатуре – посольстве Ватикана в Будапеште – и длилась около 20 минут.

Глава католической церкви приветствовал митрополита Иллариона объятиями и поцеловал его панагию (медальон с изображением Богородицы).

В последний раз Папа Франциск и митрополит Илларион встречались 22 декабря 2021 года в Ватикане. Тогда они обсудили "некоторые вопросы совместной обеспокоенности" и обязались "искать конкретные человеческие и духовные ответы", пишет Vatican News.

Впервые Франциск встретился с Илларионом 20 марта 2013 года, то есть на следующий день после того, как стал главой католической церкви.

Митрополит РПЦ Илларион (Алфеев) считается одним из ведущих неформальных переговорщиков РПЦ.

По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины митрополит Илларион находится под санкциями в Украине. Его внесли в подсанкционный список вместе с еще 21 деятелем РПЦ 23 января 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что эти "граждане России, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", напоминает портал "Духовный фронт Украины".

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Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей на территории Украины и другое.

Также Vatican News сообщает, что Папа Франциск на второй день своего пребывания в Будапеште встретился с обездоленными и беженцами, в том числе украинцами, вынужденными убегать от российских обстрелов.

"Любовь, которую Иисус дарует нам и которой Он повелевает нам жить, помогает искоренить в обществе, городах и местах, где мы живем, зло безразличия и эгоизма и заново воспламеняет надежду на новое человечество, более справедливое и братское", - сказал на этой. встречи Папа Римский.

По болезни ног понтифик передвигался в инвалидной коляске.