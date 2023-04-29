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В Будапеште Папа Франциск обнимался с подсанкционным митрополитом РПЦ и благословлял беженцев из Украины

29 апреля, 2023 суббота
22:00
Мир Папа Франциск и митрополит Илларион (Алфеев). Будапешт

Папа Римский Франциск во время визита в Венгрию встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским, бывшим главой Отдела внешних связей Московской патриархии Илларионом (Алфеевым), против которого в Украине введены санкции. Также понтифик пообщался с украинскими беженцами

Подробности раскрывает Vatican News.

Встреча состоялась в нунциатуре – посольстве Ватикана в Будапеште – и длилась около 20 минут.

Глава католической церкви приветствовал митрополита Иллариона объятиями и поцеловал его панагию (медальон с изображением Богородицы).

В последний раз Папа Франциск и митрополит Илларион встречались 22 декабря 2021 года в Ватикане. Тогда они обсудили "некоторые вопросы совместной обеспокоенности" и обязались "искать конкретные человеческие и духовные ответы", пишет Vatican News.

Впервые Франциск встретился с Илларионом 20 марта 2013 года, то есть на следующий день после того, как стал главой католической церкви.

Митрополит РПЦ Илларион (Алфеев) считается одним из ведущих неформальных переговорщиков РПЦ.

По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины митрополит Илларион находится под санкциями в Украине. Его внесли в подсанкционный список вместе с еще 21 деятелем РПЦ 23 января 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что эти "граждане России, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", напоминает портал "Духовный фронт Украины".

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Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей на территории Украины и другое.

Также Vatican News сообщает, что Папа Франциск на второй день своего пребывания в Будапеште встретился с обездоленными и беженцами, в том числе украинцами, вынужденными убегать от российских обстрелов.

"Любовь, которую Иисус дарует нам и которой Он повелевает нам жить, помогает искоренить в обществе, городах и местах, где мы живем, зло безразличия и эгоизма и заново воспламеняет надежду на новое человечество, более справедливое и братское", - сказал на этой. встречи Папа Римский.

По болезни ног понтифик передвигался в инвалидной коляске.

  • Напомним, Папа Франциск принципиально, как он утверждает, отказывается посещать Украину, поскольку одновременно должен состояться, по его словам, и его визит в РФ, однако российская сторона возражает против его проведения.
  • Российско-украинскую войну понтифик рассматривает не как российскую агрессию и вынужденную оборону Украины, а как двусторонний конфликт, якобы спровоцированный, как он говорит, странами Запада.
Венгрия
Война с Россией
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