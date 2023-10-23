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В Будапеште депутаты оппозиции облили красной краской офис Орбана

23 октября, 2023 понедельник
15:24
Война с Россией

В понедельник четыре парламентария от оппозиционной фракции "Моментум" облили забор вокруг кабинета венгерского премьера Виктора Орбана краской цвета крови

Об этом информирует политическая сила в Facebook.

Они объяснили свой поступок тем, что премьер-министр снова пренебрег и забыл о героях революции 1956 года, которую подавили советские солдаты, и чью память Венгрия сегодня чествует.

"Он бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до (дня годовщины, - ред.) 23 октября. С военным преступником, вписавшим в российские учебники, что в 1956 году (в Венгрии, - ред.) была "фашистская" революция, и по чьему приказу российские солдаты снова убивают венгерских военных на Закарпатье", – объясняют парламентарии.

На фото: офіс ОрбанаНа фото: офіс ОрбанаНа фото: офіс Орбана

Фото: Momentum Mozgalom

Справка. В октябре 1956 года венгры поднялись на восстание против советской власти, долго душившей их страну руками коммунистической партии. Советские войска подавили революцию за две недели; около 2500 венгров погибли, среди них Имре Надь, которого повстанцы требовали назначить главой правительства и которого позже расстреляли.

Что предшествовало

1 сентября Сийярто стал первым венгерским чиновником, откликнувшимся о российском пропагандистском учебнике, где революцию 1956 года называют "фашистской".

В русском "учебнике" по истории для 11 класса, имеющем государственное одобрение, венгерские революционеры-1956 представлены как фашисты и "восставшие радикалы", боровшиеся против советских памятников.

"Катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и поддерживаемой ими внутренней оппозиции", - утверждает российский "учебник" истории и дополнительно критикует венгров за то, что они "решили отказаться от сталинского наследия".

Сийярто отказался комментировать, как венгерское правительство относится к искажению исторических фактов в российском учебнике по истории, имеющем официальное санкционирование. Он сказал, что есть некоторые вопросы, которые правительство не хочет даже обсуждать.

Министр иностранных дел Венгрии рассказал, как на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН он обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым их "учебник" по истории, где революцию 1956 года называют фашистской.

Россия
Владимир Путин
Венгрия
Виктор Орбан
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