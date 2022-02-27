В Бучу прорвались российские танки, оккупанты обстреливают жилые дома
Украинские бойцы также взорвали мост между Бучей и Ирпенем, колонна оккупантов заблокирована
В городе Буча Киевской области продолжаются вражеские обстрелы, которые ведут российские оккупанты. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности."Сетью распространяется фото многоквартирного дома в Буче (Киевская область), куда попал российский снаряд.
Официальной информации пока нет", - говорится в сообщении.
Также издание Бабель сообщает, что российские танки прорвались в центр Бучи. Также по их информации
оккупанты обстреливают жилые дома в Буче.
Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что взорван мост между Бучей и Ирпенем. В Гостомеле на повороте на Ирпень идет бой. Эту информацию подтвердил и Андрей Циплиенко, добавив, что колонна оккупантов уже заблокирована в Буче. В настоящее время идет бой.
По данным ГСЧС, в результате попадания снаряда в жилой девятиэтажный дом предварительно жертв и пострадавших нет. Пожар локализовали.
- Напомним, воздушные Силы ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву из Белоруссии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное