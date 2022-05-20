В Бучу привезли первую партию модульных домов из Польши, - депутат Ирпенского горсовета Страховский
В Бучу доставили первую партию модульных домов из Польши для жителей, лишившихся жилья из-за оккупантов
Об этом сообщает депутат Ирпенского горсовета и застройщик Андрей Страховский.
Как отмечалось, первую партию модульных домов установят возле жилого комплекса Continent – на территории ЗОШ №3.
"Первую партию Модульных домов из Польши для жителей, лишившихся жилья в Буче из-за оккупантов, установят возле жилого комплекса Continent на территории ЗОШ №3", - говорится в сообщении.
- Напомним, NYT показало новые видеодоказательства массовых убийств украинцев оккупантами в Буче. Видео за 5 марта – первое визуальное доказательство рассказов очевидцев. На нем видны тела погибших возле офиса на Яблонской, 144, а возле них стояли двое россиян. Там лежал и мужчина в голубой кофте.
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