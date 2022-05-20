В Бучу привезли первую партию модульных домов из Польши, - депутат Ирпенского горсовета Страховский

Об этом сообщает депутат Ирпенского горсовета и застройщик Андрей Страховский.

Как отмечалось, первую партию модульных домов установят возле жилого комплекса Continent – на территории ЗОШ №3.

"Первую партию Модульных домов из Польши для жителей, лишившихся жилья в Буче из-за оккупантов, установят возле жилого комплекса Continent на территории ЗОШ №3", - говорится в сообщении.

Напомним, NYT показало новые видеодоказательства массовых убийств украинцев оккупантами в Буче. Видео за 5 марта – первое визуальное доказательство рассказов очевидцев. На нем видны тела погибших возле офиса на Яблонской, 144, а возле них стояли двое россиян. Там лежал и мужчина в голубой кофте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb