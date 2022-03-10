В Бучу и Гостомель отправились колонны автобусов для эвакуации мирных жителей, - Киевская ОГА

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в Telegram.



"Две колонны уже на пути в Бучу и Гостомель, чтобы эвакуировать оттуда людей. Ждем их в Белогородке. Здесь людям предоставят первую гуманитарную и медицинскую помощь, дальше их перевезут в Киев", - написал он.



Советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что таких автобусов 28 и они уже в Буче.



В Бучанском горсовете сообщили, что к эвакуации могут присоединиться жители Ворзеля.



"Автобусы прибыли в Бучанский городской совет. Можно присоединиться к колонне на собственных автомобилях", - говорится в сообщении.



В 14.55 горсовет Бучи сообщил, что от их здания уже выехали автобусы.



"Россияне обещают их пропустить. Движение на собственном авто в составе колонны разрешено! Просим водителей на собственном транспорте, пожалуйста, убирайте максимальное количество людей", - говорится в сообщении.

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