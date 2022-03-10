В Бучу и Гостомель отправились колонны автобусов для эвакуации мирных жителей, - Киевская ОГА
В Киевской области автобусы отправились в места проведения эвакуации
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в Telegram.
"Две колонны уже на пути в Бучу и Гостомель, чтобы эвакуировать оттуда людей. Ждем их в Белогородке. Здесь людям предоставят первую гуманитарную и медицинскую помощь, дальше их перевезут в Киев", - написал он.
Советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что таких автобусов 28 и они уже в Буче.
В Бучанском горсовете сообщили, что к эвакуации могут присоединиться жители Ворзеля.
"Автобусы прибыли в Бучанский городской совет. Можно присоединиться к колонне на собственных автомобилях", - говорится в сообщении.
В 14.55 горсовет Бучи сообщил, что от их здания уже выехали автобусы.
"Россияне обещают их пропустить. Движение на собственном авто в составе колонны разрешено! Просим водителей на собственном транспорте, пожалуйста, убирайте максимальное количество людей", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.94
-
EUR
Покупка 32.48Продажа 34.39
- Актуальное
- Важное