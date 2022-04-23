В Буче завершается эксгумация погибших, уже обнаружили 412 тел - городской голова

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

В настоящее время в городе обнаружили 412 погибших. По словам Федорука, число погибших еще может уточняться следователями и экспертами, идет подсчет раненых. В отдельное дело выделена братская могила возле церкви Андрея Первозванного, откуда достали тела 117 погибших, в том числе 30 женщин и двух детей.

"Там убитые, застреленные и замученные оккупантами, есть обгоревшие тела гражданских людей. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько ребят из ВСУ", – говорится в сообщении мэра.

Он отметил, что в настоящее время продолжится идентификация погибших. Возле морга работает Информационный центр, помогающий родственникам найти, опознать и похоронить родных. Также работает колл-центр и есть волонтеры в ЦНАПе, которые предоставляют информацию по телефону: +380683282892.

Городской совет оплачивает гробы, кресты, венки и таблички семьям погибших. Также есть необходимое количество мест на кладбище по улице Депутатской, захоронение тоже бесплатно.

"Мы хотим помочь семьям похоронить погибших в течение ближайшей недели – до поминальных дней", – добавил Федорук.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил почетное звание бригаде, части которой совершали военные преступления в Буче.

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