В Буче возобновили водоснабжение, вскоре будет свет и газ, - Горсовет
Коммунальное предприятие "Ирпеньводоканал" возобновило водоснабжение города Буча, скоро в городе появятся свет и газ
Об этом сообщает Бучанский городской совет.
Известно, что газовые коммуникации в Буче специалисты Киевоблгаза вместе с коммунальщиками и волонтерами чинили несколько дней подряд.
"Сейчас уже подали высокое давление и система выдержала. Теперь подают газ в микрорайоны", – рассказал бучанский городской голова Анатолий Федорук.
В настоящее время бесперебойно получают электроэнергию больница, гуманитарный штаб, пожарная часть и резервуары чистой воды. Стабильное энергоснабжение в городе будет возобновлено до 17 апреля.
- Напомним, эпидемиологи дали советы, что делать, когда нет водоснабжения. При отсутствии централизованного водоснабжения воду из альтернативных источников перед употреблением и использованием для приготовления пищи необходимо очищать.
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