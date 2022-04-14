В Буче возобновили водоснабжение, вскоре будет свет и газ, - Горсовет

Об этом сообщает Бучанский городской совет.



Известно, что газовые коммуникации в Буче специалисты Киевоблгаза вместе с коммунальщиками и волонтерами чинили несколько дней подряд.



"Сейчас уже подали высокое давление и система выдержала. Теперь подают газ в микрорайоны", – рассказал бучанский городской голова Анатолий Федорук.



В настоящее время бесперебойно получают электроэнергию больница, гуманитарный штаб, пожарная часть и резервуары чистой воды. Стабильное энергоснабжение в городе будет возобновлено до 17 апреля.

Напомним, эпидемиологи дали советы, что делать, когда нет водоснабжения. При отсутствии централизованного водоснабжения воду из альтернативных источников перед употреблением и использованием для приготовления пищи необходимо очищать.