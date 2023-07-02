В Буче установили мемориал в честь 501 жителя, убитого во время оккупации
В Буче 1 июня установили мемориал, посвященный памяти гражданских, погибших из-за преступлений россиян в оккупации в феврале и марте 2022 года
Об этом пишет городской глава Анатолий Федорук .
Мемориал содержит 501 памятную табличку в честь погибших – отмечается, что указаны имена тех бучанцев, которых удалось идентифицировать.
Также, в этот день прошел вечер памяти, во время которого был вручен посмертный Орден за Мужество бучанца Илье Грабару, награду получила мама погибшего.
"Наше единство и является ответом министру иностранных дел Московии господину Лаврову, потому что он до сих пор считает, что его убийцы не могли совершить таких преступлений", - комментирует мэр.
Фото: ВВС Украина
- 31 марта, к годовщине освобождения Бучи от оккупантов, Генпрокуроратура Украины опубликовала статистику военных преступлений в городе. Ежедневно россияне совершали более 270 преступлений.
- В целом в Бучанском районе Киевской области свыше 1400 мирных жителей были убиты, среди погибших - 37 детей, еще 52 ребенка были ранены.
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