В Буче установили мемориал в честь 501 жителя, убитого во время оккупации

Об этом пишет городской глава Анатолий Федорук .

Мемориал содержит 501 памятную табличку в честь погибших – отмечается, что указаны имена тех бучанцев, которых удалось идентифицировать.

Также, в этот день прошел вечер памяти, во время которого был вручен посмертный Орден за Мужество бучанца Илье Грабару, награду получила мама погибшего.

"Наше единство и является ответом министру иностранных дел Московии господину Лаврову, потому что он до сих пор считает, что его убийцы не могли совершить таких преступлений", - комментирует мэр.

Фото: ВВС Украина