Об этом сообщает Бучанский городской совет.

"Сегодня, 12 августа, на Киевской площади состоялось религиозное собрание города, на котором большинством голосов бучанцев было принято решение о переходе Церкви Почаевской иконы Божией Матери УПЦ (МП) в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Бучанский городской совет

По данным счетной комиссии из 348 присутствующих, за переход проголосовало 337 человек. Против было 11.

Фото: Бучанский городской совет

Также на собрании присутствующие единогласно проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде Украины по поводу запрета украинской православной церкви московского патриархата на территории Украины.