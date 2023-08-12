В Буче церковь Московского патриархата впервые перешла в ПЦУ
Жители Бучи в субботу, 12 августа, впервые проголосовали за переход Церкви Почаевской иконы Божией Матери из Московского патриархата в Православную церковь Украины
Об этом сообщает Бучанский городской совет.
"Сегодня, 12 августа, на Киевской площади состоялось религиозное собрание города, на котором большинством голосов бучанцев было принято решение о переходе Церкви Почаевской иконы Божией Матери УПЦ (МП) в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении.
Фото: Бучанский городской совет
По данным счетной комиссии из 348 присутствующих, за переход проголосовало 337 человек. Против было 11.
Фото: Бучанский городской совет
Также на собрании присутствующие единогласно проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде Украины по поводу запрета украинской православной церкви московского патриархата на территории Украины.
- Свято-Покровский приход города Полонного в Хмельницкой области, который подчинялся УПЦ Московского патриархата, вместе с настоятелем перешел в Православную церковь Украины.
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