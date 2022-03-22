В Буче российский оккупант расстрелял многодетного отца на глазах у сына

Об этом сообщает Национальная детская специализированная больница Охматдет в Facebook.

Трагедия произошла 17 марта, когда 14-летний Юрий Нечепуренко вместе с отцом направился в центр оккупированного города за гуманитарной помощью и лекарствами.

"Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат начал стрелять по отцу. Он упал. Дальше военный начал стрелять по мне, две пули попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову", - рассказал Юрий, который сейчас находится на лечении в Охматдете. Он получил пулевые ранения в руку, предплечье и палец.

Мальчик несколько минут пролежал на земле, а когда российский военный ушел, он побежал в ближайший приют, где ему оказали первую медицинскую помощь, а затем добрался домой и рассказал семье, что отца убили. Руслану Нечепуренко было 47 лет.

Два дня семья не могла унести тело отца. Когда это удалось, выяснилось, что оккупанты украли телефон, кошелек и ключи от дома. Жена убитого рассказала, что россиянин стрелял прицельно – в сердце и голову. Семье пришлось похоронить отца во дворе своего дома.

19 марта матери с тремя сыновьями удалось выехать из Бучи через "зеленый коридор".

Напомним, 22 марта в Тростянце, Сумской области, российские военные убили пенсионерку и ранили ее мужа, когда они ехали на велосипедах в больницу.

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