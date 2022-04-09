В Буче российские оккупанты убили по меньшей мере 360 мирных жителей, из которых 10 - дети, - Денисова

Об этом заявила омбудсман Людмила Денисова .



"В городе Буче на улице Яблонской, 144 рашистами была обустроена настоящая застенка. По словам выживших, здесь был штаб кадыровцев. Они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей. По информации городских властей, всего в Буче на эту минуту 360 убитых мирных жителей, среди которых минимум 10 детей", - отметила она.



Кроме того, в Макарове на Киевщине нашли 132 расстрелянных россиянами человека - есть как массовые захоронения, так и единичные тела погибших. В лесу на выезде из Гостомеля в сторону Ирпеня местные жители обнаружили расстрелянный автомобиль с семьей.



"Такие действия армии террористов РФ подпадают под определение преступления "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда", - подчеркнула омбудсман.



Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности РФ в Украине.

Напомним, почти у 90% погибших в Буче – пулевое ранение в голову .

В Макарове нашли тела 143 мирных жителей , расстрелянных россиянами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb