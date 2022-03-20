В Буче рашисты подожгли укрытие с беженцами, а в селах за Бородянкой ходят со списками патриотов и назначают наркоманов "шуцманами", - боец-доброволец Евгений Карась
Один из руководителей общественной организации "Основа будущего", майдановец, ветеран АТО-ООС, а ныне участник боев за Киев Евгений Карась рассказал о действиях российских оккупантов в столичном регионе
Об этом со ссылкой на свои данные он сообщил сегодня, 20 марта 2022 года, на своем телеграмм-канале, рассказывает Еспресо.TV.
"Из Бучи рассказали. В районе Стиколки люди из нескольких домов прятались в подвале гаража. Ка*апы заблокировали выход и подожгли... Соседи, которые затем смогли туда прибежать, застали страшную картину", - отметил Карась.
На той же Стиколке - жилмассив близ Бучанского стеклозавода - "много расстрелянных мирных жителей", добавил Евгений Карась.
Также у него есть информация о наличии у российских сил, расположенных сейчас в северной части Киевской области, заранее подготовленных списков проукраинских граждан.
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