В Буче разбили российские танки с буквой V

"Украинская артиллерия наголову разгромила так называемую группу "V" российских военных. На подходах к Киеву, в городе Буча, уничтожено более 100 единиц техники противника. Слава нашим военным", - говорится на странице Госспецсвязи в телеграмме.

Техника оккупанта была обозначена буквой V. Об ее уничтожении также сообщила в Facebook пользовательница Алина Коломийченко, но впоследствии видео исчезло с ее страницы.

Впрочем, такое же видео опубликовано на youtub-канале телеканала АТР.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов попросил всех, кто заметит вражеские танки с буквой V, немедленно сообщить об этом ВСУ.

Уже через несколько часов после обращения Данилова танки оккупанта и были уничтожены.

Напомним, секретарь горсовета Чернигова Александр Ломако заявил, что 27 февраля российские кафиры пытались ударить по городскому совету.

В Харьков прорвалась вражеская техника, в ряде мест идут бои.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу .