Именно этот магазин, по-видимому, был самым удобным и лучшим в нашем цветущем городе-герое и его временное отсутствие людей немного харило. Был, конечно, еще один, на задворках (возле Ирпеня). (Сори, Ирпень, я тебя тоже нежно люблю, но что-то давно не ссорились на тему парков). Последние месяцы продавщиц этого второго Новуса задолбали вопросом "А когда откроется первый?". На что они любезно, но немного устало отвечали: "Да скоро, вы пока к нам ходите".

Тем временем первый восстанавливался, я с балкона смотрела на этот процесс, а впоследствии решила пойти заглянуть в окна. Такое решение только на первый взгляд кажется глупым, потому что каждый раз я там встречала других нетерпеливых бучанцев, которые тоже пришли заглядывать и контролировать процесс. Мы сразу обменивались догадками "а когда же?", возмущались "а чего это не открывается, все-таки готово", делились взглядами на новый дизайн и рассуждали, где какой отдел теперь будет.

Утром посмотрела в окно и заподозрила, что в Бучу снова приехал Олег Винник или я проспала Рождество. Вся стоянка супермаркета была забита, как и территория вокруг нее. Люди суетились, бегали и радостно тащили в машины пакеты. Я сделала праздничную прическу, взяла самый красивый шопер и помчалась на этот праздник

И вот, этот день настал, Люда.

Утром посмотрела в окно и заподозрила, что в Бучу снова приехал Олег Винник или я проспала Рождество. Вся стоянка супермаркета была забита, как и территория вокруг нее. Люди суетились, бегали и радостно тащили в машины пакеты. Я сделала праздничную прическу, взяла самый красивый шопер и помчалась на этот праздник.

Магазин был забит счастливыми людьми, которые, зайдя, крутили головами, вскрикивали, шарили между полками, изучая, что где стоит и улыбались знакомым продавщицам. Не перенесли отдел с бухлом (не перенесли), что там по хлебу (навезли, как с испуга), где скидки и есть ли паштет с инжиром (это смотрела я, потому что знаю, что его присутствие указывает и на наличие генератора). Просто поймите глубину заинтересованности темой).

Новый Новус стал еще лучше предыдущего, хотя в апреле пахнул пожарищем и был руиной. Совершенно пустая стоянка нагоняла грусть. Несколько недель назад ее начали расчищать от снега и этот процесс внушал оптимизм и надежду.

Фасад моего дома обновили и он тоже стал еще лучше. До этого он стоял весь черный и с дырками, прохожие постоянно выпучились. Очевидно, удивляясь, что здесь кто-то живет

Фасад моего дома обновили и он тоже стал еще лучше. До этого он стоял весь черный и с дырками, прохожие постоянно выпучились. Очевидно, удивляясь, что здесь кто-то живет. Соседним "майским жукам" заканчивают менять крыши. Один из них хотели сносить — только при мне туда несколько раз прилетало, в один и тот же стояк, где была терроборона. Зрелище было вообще неприятно. Но выяснилось, что его можно восстановить и люди вернутся в свои квартиры.

Ставлю свой паштет в холодильник с одним мнением: фак ю раша. Мы все восстановим и будет еще лучше, а вы будете вечно стирать одежки в реке в своих верхних утюгах.

Теперь ждем открытия Эпицентра. Может, ради такого и Олег Винник приедет, где бы он ни был.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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