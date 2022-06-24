Об этом сообщает Киевская ОВА.

Отмечается, что здесь смогут временно проживать 352 человека, которые из-за войны потеряли жилье. В городке 88 жилых комнат, столовые, детские комнаты, женские и мужские туалеты, а также душевые комнаты.

"В сотрудничестве с правительством работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное имущество людей. Благодарны Польше за сотрудничество и поддержку", - пишет ОВА.

Напомним, 20 мая в Бучу привезли первую партию модульных домов из Польши.

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