В Буче открыли модульный городок, где смогут проживать 352 человека
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев и глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик открыли еще один модульный городок в городе Буча
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Отмечается, что здесь смогут временно проживать 352 человека, которые из-за войны потеряли жилье. В городке 88 жилых комнат, столовые, детские комнаты, женские и мужские туалеты, а также душевые комнаты.
"В сотрудничестве с правительством работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное имущество людей. Благодарны Польше за сотрудничество и поддержку", - пишет ОВА.
- Напомним, 20 мая в Бучу привезли первую партию модульных домов из Польши.
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