В Буче осталось почти 4 тыс. человек, мэр заявил, что возвращаться можно примерно через неделю
Через неделю переселенцам из Бучи Киевской области могут разрешить возвращаться домой
Об этом сказал городской голова Анатолий Федорук в эфире телемарафона, передает Укринформ.
Он призвал работников тех сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность города, возвращаться уже.
"Врачи, коммунальщики и те, кто обеспечивал жизнедеятельность города, могут возвращаться. Есть договоренность с Вооруженными силами, чтобы давали для них коридор. Надеюсь, что через неделю дадим возможность потихоньку возвращаться (всем жителям, - ред.)", - сказал Федорук.
Он сообщил, что ведется активная работа по разминированию и налаживанию всех коммуникаций.
"Работаем над восстановлением электро- и газоснабжения. На 60% внутренняя электросеть уцелела, и есть надежда, как только дадут магистральное питание, можем дать свет для территориальной громады", - сказал Федорук.
Он заверил владельцев многоквартирных домов, пострадавших от обстрелов, что их надежно охраняют от мародерства.
"Могу заверить владельцев многоквартирных домов, что Национальная полиция, батальон Территориальной обороны, как бучанский, так и территориальный, обеспечивают постоянное патрулирование, чтобы исключить мародерство", - подчеркнул мэр Бучи.
По словам Федорука, в Буче находятся 3 700 человек, переживших оккупацию.
- Напомним, после вытеснения из Бучи российских захватчиков там было обнаружено около 300 расстрелянных гражданских лиц. Многие из них были со связанными руками.
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