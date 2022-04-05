В Буче осталось почти 4 тыс. человек, мэр заявил, что возвращаться можно примерно через неделю

Об этом сказал городской голова Анатолий Федорук в эфире телемарафона, передает Укринформ.

Он призвал работников тех сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность города, возвращаться уже.

"Врачи, коммунальщики и те, кто обеспечивал жизнедеятельность города, могут возвращаться. Есть договоренность с Вооруженными силами, чтобы давали для них коридор. Надеюсь, что через неделю дадим возможность потихоньку возвращаться (всем жителям, - ред.)", - сказал Федорук.

Он сообщил, что ведется активная работа по разминированию и налаживанию всех коммуникаций.

"Работаем над восстановлением электро- и газоснабжения. На 60% внутренняя электросеть уцелела, и есть надежда, как только дадут магистральное питание, можем дать свет для территориальной громады", - сказал Федорук.

Он заверил владельцев многоквартирных домов, пострадавших от обстрелов, что их надежно охраняют от мародерства.

"Могу заверить владельцев многоквартирных домов, что Национальная полиция, батальон Территориальной обороны, как бучанский, так и территориальный, обеспечивают постоянное патрулирование, чтобы исключить мародерство", - подчеркнул мэр Бучи.

По словам Федорука, в Буче находятся 3 700 человек, переживших оккупацию.

Напомним, после вытеснения из Бучи российских захватчиков там было обнаружено около 300 расстрелянных гражданских лиц. Многие из них были со связанными руками.