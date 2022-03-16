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В Буче оккупанты взяли в плен шесть человек – сотрудников горсовета и волонтеров

16 мартa, 2022 среда
10:31
война с Россией

Вечером 15 марта российские оккупанты устроили погром в административном здании городского совета в Буче на Киевщине

Об этом сообщили в Бучанском городском совете, передает Эспрессо.TV.

"Во вторник вечером, 15 марта, российские кафиры совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города", – говорится в сообщении.

В частности, в плен оккупантов попали:

  1. Гапченко Дмитрий Александрович
  2. Черкасский Леонид Ефимович
  3. Цыган Николай Владимирович
  4. Ющенко Анатолий Викторович
  5. Уманец Владимир Александрович (хранитель)
  6. Матюк Сергей Александрович.

Уезжая из здания, кафиры выбросили их паспорта и другие документы.

В Бучанском горсовете обратились с просьбой помочь уволить людей в Офис Президента Украины, вице-премьер Ирины Верещук, а также в Киевский ОВА.

  • Напомним, депутат Бучанского городского совета Екатерина Украинцева рассказала , что с 5 марта Буча фактически оккупирована военными РФ, кадыровцами.
  • А 15 марта Госпогранслужба сообщила , что коккупанты сбежали из Бучи, оставив после себя военную технику во дворах.
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