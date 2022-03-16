В Буче оккупанты взяли в плен шесть человек – сотрудников горсовета и волонтеров

Об этом сообщили в Бучанском городском совете, передает Эспрессо.TV.

"Во вторник вечером, 15 марта, российские кафиры совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города", – говорится в сообщении.

В частности, в плен оккупантов попали:

Гапченко Дмитрий Александрович Черкасский Леонид Ефимович Цыган Николай Владимирович Ющенко Анатолий Викторович Уманец Владимир Александрович (хранитель) Матюк Сергей Александрович.

Уезжая из здания, кафиры выбросили их паспорта и другие документы.

В Бучанском горсовете обратились с просьбой помочь уволить людей в Офис Президента Украины, вице-премьер Ирины Верещук, а также в Киевский ОВА.