В Буче оккупанты взяли в плен шесть человек – сотрудников горсовета и волонтеров
Вечером 15 марта российские оккупанты устроили погром в административном здании городского совета в Буче на Киевщине
Об этом сообщили в Бучанском городском совете, передает Эспрессо.TV.
"Во вторник вечером, 15 марта, российские кафиры совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города", – говорится в сообщении.
В частности, в плен оккупантов попали:
- Гапченко Дмитрий Александрович
- Черкасский Леонид Ефимович
- Цыган Николай Владимирович
- Ющенко Анатолий Викторович
- Уманец Владимир Александрович (хранитель)
- Матюк Сергей Александрович.
Уезжая из здания, кафиры выбросили их паспорта и другие документы.
В Бучанском горсовете обратились с просьбой помочь уволить людей в Офис Президента Украины, вице-премьер Ирины Верещук, а также в Киевский ОВА.
- Напомним, депутат Бучанского городского совета Екатерина Украинцева рассказала , что с 5 марта Буча фактически оккупирована военными РФ, кадыровцами.
- А 15 марта Госпогранслужба сообщила , что коккупанты сбежали из Бучи, оставив после себя военную технику во дворах.
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