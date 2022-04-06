В Буче обнаруживают много новых захоронений, – мэр города
Анатолий Федорук отметил, что мирным гражданам не советуют возвращаться в город, однако призывают приехать работников критической инфраструктуры
Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.
Мэр отметил, что критическая инфраструктура как свет, вода, газ и связь в Буче отсутствует.
"В Буче круглосуточно работают саперы, разминируют территории. Также спецслужбы, как и исследуют территорию, обнаруживают все новые и новые захоронения, тела убитых, расстрелянных. Коммунальные службы работают над уборкой города. ВСУ и Нацполиция патрулируют Бучу", - сказал Федорук.
Он также отметил, что в Буче находятся около 3700 граждан.
"Во время оккупации российскими войсками окрестные села практически на 80% были заселены жителями, которые не успели эвакуироваться", – добавил Федорук.
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По словам мэра, по состоянию на вечер 5 апреля зафиксировано 320 убитых мирных граждан города Бучи и окрестных населенных пунктов. В настоящее время еще не вся территория исследована, поэтому цифра будет увеличиваться:
"Практически в каждом населенном пункте есть захоронения гражданских граждан", – сказал он.
Чиновник добавил, что все тела погибших находят, специалисты работают над идентификацией и фиксированием смерти.
"Ни одно преступление не должно остаться безнаказанным", - подчеркнул мэр.
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