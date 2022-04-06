В Буче обнаруживают много новых захоронений, – мэр города

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



Мэр отметил, что критическая инфраструктура как свет, вода, газ и связь в Буче отсутствует.



"В Буче круглосуточно работают саперы, разминируют территории. Также спецслужбы, как и исследуют территорию, обнаруживают все новые и новые захоронения, тела убитых, расстрелянных. Коммунальные службы работают над уборкой города. ВСУ и Нацполиция патрулируют Бучу", - сказал Федорук.



Он также отметил, что в Буче находятся около 3700 граждан.

"Во время оккупации российскими войсками окрестные села практически на 80% были заселены жителями, которые не успели эвакуироваться", – добавил Федорук.



Читайте также: Победа будет тогда, когда мы отвоюем все свои территории, а Россия распадется на 20 или более государств, — комбат батальона ТРО Киева



По словам мэра, по состоянию на вечер 5 апреля зафиксировано 320 убитых мирных граждан города Бучи и окрестных населенных пунктов. В настоящее время еще не вся территория исследована, поэтому цифра будет увеличиваться:



"Практически в каждом населенном пункте есть захоронения гражданских граждан", – сказал он.



Чиновник добавил, что все тела погибших находят, специалисты работают над идентификацией и фиксированием смерти.



"Ни одно преступление не должно остаться безнаказанным", - подчеркнул мэр.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb