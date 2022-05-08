В Буче нашли колбу, которую оккупанты похитили на ЧАЭС: она радиоактивна

Об этом сообщает Энергоатом.

Во время оккупации оккупанты вывезли из Чернобыльской АЭС радиоактивные колбы. Одна из них нашлась в Буче.

"Бучанин обнаружил находку в собственном доме после "гостивания" в нем российских оккупантов. После этого горожан вызвал саперов. Прибывшие на вызов специалисты изъяли опасную емкость и передали на утилизацию", - рассказали в Энергоатоме.

Радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, превышает норму.