В Буче нашли колбу, которую оккупанты похитили на ЧАЭС: она радиоактивна
В Буче нашли колбу с радиоактивным веществом, которую оккупанты похитили на ЧАЭС
Об этом сообщает Энергоатом.
Во время оккупации оккупанты вывезли из Чернобыльской АЭС радиоактивные колбы. Одна из них нашлась в Буче.
"Бучанин обнаружил находку в собственном доме после "гостивания" в нем российских оккупантов. После этого горожан вызвал саперов. Прибывшие на вызов специалисты изъяли опасную емкость и передали на утилизацию", - рассказали в Энергоатоме.
Радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, превышает норму.
- СБУ установила личности почти 900 оккупантов и собрала доказательства их военных преступлений в Киевской области.
- Во время заседания Совбеза ООН постпред Великобритании Барбара Вудвард заявила, что оккупанты намеренно убивают и терроризируют гражданских украинцев.
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