В Буче началась эксгумация погибших из второй братской могилы, - Общественное

Об этом пишет Общественное .



Эксгумация братской могилы у церкви Андрея Первозванного и всех святых началась 13 апреля. По предварительной информации, в ней похоронили 40-60 человек, убитых россиянами.

Напомним, в Буче российские оккупанты убили по меньшей мере 360 мирных жителей, из которых 10 - дети.

Эксгумацию первой могилы провели 8 апреля. В ней обнаружили 67 погибших. Большинство людей имели огнестрельные ранения. Людей убивали умышленно и массово. Некоторые жители были ранены осколками и не могли получить медпомощь.

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