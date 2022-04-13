В Буче началась эксгумация погибших из второй братской могилы, - Общественное
В Буче в Киевской области начали эксгумацию тел из второй братской могилы, в которой, по предварительной информации, 40-60 погибших
Об этом пишет Общественное .
Эксгумация братской могилы у церкви Андрея Первозванного и всех святых началась 13 апреля. По предварительной информации, в ней похоронили 40-60 человек, убитых россиянами.
Эксгумацию первой могилы провели 8 апреля. В ней обнаружили 67 погибших. Большинство людей имели огнестрельные ранения. Людей убивали умышленно и массово. Некоторые жители были ранены осколками и не могли получить медпомощь.
- Напомним, в Буче российские оккупанты убили по меньшей мере 360 мирных жителей, из которых 10 - дети.
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