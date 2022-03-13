В Буче десятки гражданских хоронят в братской могиле у церкви. Есть неопознанные
В районном центре Буча, что на северо-западе Киевщины, погибших гражданских лиц приходится хоронить в черных мешках в общей могиле близ церкви Святого апостола Андрея Первозванного (микрорайон "На поле")
Об этом утром воскресенья, 13 марта 2022 года, сообщил главный врач соседнего с Бучей города Ирпеня Андрей Левковский, передает Еспресо.TV.
"А сейчас о неприятном, 67 гражданских мужчин похоронили на территории городской церкви города Буча. Были разные, некоторых даже не индетифицировали… Говорите нет войны?!", - отметил директор коммунального неприбыльного предприятия "Ирпинский городской центр первичной медико-санитарной помощи".
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В подтверждение своих слов Левковский привел соответствующее видео.
Также, по словам Андрея Левкивского, вечером 12 марта из Бучи вышли последние украинские врачи.
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