В Буче 19 марта состоится эвакуация жителей, - горсовет

Об этом говорится в телеграме Бучанского горсовета .



Сбор – в 11:00 19 марта возле горсовета, ул. Энергетиков, 12.



Маршрут эвакуации: Белогородка – Гореничи – Стоянка – Капитановка – Дмитровка – Забучье – Михайловка – Рубежовка – Ворзель – Буча (ул. Энергетиков, 12).



В горсовете призвали поделиться этой информацией со знакомыми.

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