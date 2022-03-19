В Буче 19 марта состоится эвакуация жителей, - горсовет
Горсовет Бучи обнародовал время и маршрут эвакуации на 19 марта
Об этом говорится в телеграме Бучанского горсовета .
Сбор – в 11:00 19 марта возле горсовета, ул. Энергетиков, 12.
Маршрут эвакуации: Белогородка – Гореничи – Стоянка – Капитановка – Дмитровка – Забучье – Михайловка – Рубежовка – Ворзель – Буча (ул. Энергетиков, 12).
В горсовете призвали поделиться этой информацией со знакомыми.
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