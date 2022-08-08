В Бучанской громаде за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 458 человек, 419 из них – убиты

Об этом сообщает Бучанский горсовет.

Во время мероприятия заместитель Бучанского городского головы Михайлина Скорык и начальник ритуальной службы КП "Бучасервис" Капличный Сергей ответили на ряд вопросов и обнародовали обновленную статистку погибших в результате действий оккупационных войск РФ в начале года в Буче.

Официальная статистика на 8 августа по Бучанской громаде сейчас такова: 458 тел найдено (366 мужчин, 86 женщин, 5 неопознанных, 1 мешок с частями тел, которые невозможно опознать как тело). Из них убиты – 419 человек.

Причины смерти других устанавливаются.

Также сообщается, что среди погибших 12 детей (по европейскому стандарту до 21 года). У 5 тел невозможно определить даже пол. В основном это связано с тем, что все они сожжены. Более 50 тел еще не забраны из моргов.

Напомним, на войне РФ против Украины ликвидировали оккупантов из 64-й бригады, которые истязали мирных жителей Бучи

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