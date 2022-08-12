В Бучанском районе обнаружили тело мужчины, которого расстреляли оккупанты
В лесу у дороги Блиставица – Здвижевка в Киевской области обнаружили тело киевлянина, расстрелянного российскими военными во время оккупации Бучанского района
Об этом сообщил Бучанский городской совет.
"По предварительным данным тело принадлежит Кончаковскому Олегу Владимировичу, 15.11.1964 г.р., жителю Киева, который был расстрелян российскими нелюдями во время оккупации. Его дочь похитили орки и вывезли на территорию Беларуси 28.02.2022 года", – говорится в сообщении.
По факту обнаружения тела начато следствие.
- Напомним, оккупанты в Киевской области пытали тех, кого считали ветеранами войны на Донбассе или причастными к волонтерству.
- В Бучанской громаде за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 458 человек, 419 из них – убиты
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