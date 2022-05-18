В Бучанском районе на противопехотной мине подорвались двое мужчин
Между селами Липовка и Королевка, 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине, которую российские захватчики оставили на поле. Пострадавших с политравмами доставили в медучреждение
Об этом сообщает в фейсбуке Национальная полиция Киевской области .
"Подрыв на мине в Бучанском районе. Между селами Липовка и Королевка, 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, оставленной на поле оккупантами. С политравмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу", – говорится в .
Полиция начала досудебное расследование. Также правоохранители призывают быть осторожными на деоккупированных территориях.
"В очередной раз призываем граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. В случае обнаружения подозрительных предметов сразу звоните по телефону на спецлинию "102", – добавляют в сообщении.
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