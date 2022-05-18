В Бучанском районе на противопехотной мине подорвались двое мужчин

Об этом сообщает в фейсбуке Национальная полиция Киевской области .

"Подрыв на мине в Бучанском районе. Между селами Липовка и Королевка, 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, оставленной на поле оккупантами. С политравмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу", – говорится в .

Полиция начала досудебное расследование. Также правоохранители призывают быть осторожными на деоккупированных территориях.

"В очередной раз призываем граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. В случае обнаружения подозрительных предметов сразу звоните по телефону на спецлинию "102", – добавляют в сообщении.

В Тростянке в Сумской области 12 мая трактор подорвался на российской мине возле больницы, одного человека контузило.

В Буче в Киевской области завершается сбор и эксгумация тел погибших во время временной российской оккупации, уже обнаружили 412 тел. Ранее сообщалось, что Путин присвоил почетное звание бригаде, части которой совершали военные преступления в Буче.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры Киевской области заочно сообщили о подозрении 10 военнослужащим 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.

30 марта в Чугуевском районе Харьковской области в результате наезда автомобилей на мину погибли 2 человека.

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