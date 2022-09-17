Об этом идет речь на портале Европейской комиссии.

"Европейская комиссия приняла сегодня Европейский акт свободы медиа, новый пакет правил для защиты плюрализма медиа и их независимости в ЕС. Предложенные регуляторные правила включают, среди прочего, предохранители против политического вмешательства в редакционные решения и слежки", - отмечает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что проект фокусирует внимание на независимости и стабильном финансировании общественных медиа, а также на прозрачности медиасобственности и государственной рекламы. Он также устанавливает меры по защите независимости редакторов и исключению конфликта интересов.

Новые предложенные регуляторные правила ЕС будут охватывать также вопросы так называемой "медиаконцентрации", когда значительное количество изданий сосредотачиваются в одних руках.

Согласно Европейскому акту, строго запрещается использование каких-либо средств наблюдения против медиа, против журналистов или против членов их семей.

Кроме того, Еврокомиссия также предлагает создать независимый Европейский совет по медиауслугам, который будет состоять из представителей национальных медиаорганизаций стран-членов, и будет при этом независим от решений национальных правительств и самой Еврокомиссии.

Этот Совет будет координировать национальные регуляторные меры по отношению к неевропейским медиа, деятельность которых может приводить к рискам для общественной безопасности в странах Евросоюза.

Известно, что Европейский акт свободы медиа вступит в силу только после рассмотрения и принятия Европейского парламента и национальных правительств стран-членов.

3 августа украинские телеком-операторы и провайдеры получили от европейских коллег около 1300 единиц оборудования на $500 тыс. в рамках проекта Keep Ukraine Connected, в том числе Интернет Ассоциации Украины.