Об этом сообщило медиа НВ Life в инстаграме.

"На концерте в Брюсселе группа Coldplay спела песню "ОЕ" "Обійми" вместе со Святославом Вакарчуком", - пишет НВ Life.

Также сообщается, что фронтмен группы Крис Мартин повязал на запястье ленты синего и желтого цвета в знак солидарности с украинцами.

Coldplay постоянно выражает поддержку Украине, в частности на концерте в Берлине рокеры исполнили хит "Something Just Like This" вместе с украинскими детьми .

Британская рок-группа Coldplay исполнила украинскую песню "Океана Эльзы" во время концерта в Варшаве.

Британская группа Coldplay сняла клип на песню Trouble In Town из альбома Everyday Life в Киеве.

