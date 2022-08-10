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В Брюсселе британская группа Coldplay исполнила с Вакарчуком песню "Океана Эльзы" "Обійми"

10 августа, 2022 среда
12:36
Культура

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин исполнил со Святославом Вакарчуком песню "Океана Эльзы" "Обійми" во время своего концерта в Брюсселе

Об этом сообщило медиа НВ Life в инстаграме.

"На концерте в Брюсселе группа Coldplay спела песню "ОЕ" "Обійми" вместе со Святославом Вакарчуком", - пишет НВ Life.

Также сообщается, что фронтмен группы Крис Мартин повязал на запястье ленты синего и желтого цвета в знак солидарности с украинцами.

Coldplay постоянно выражает поддержку Украине, в частности на концерте в Берлине рокеры исполнили хит "Something Just Like This" вместе с украинскими детьми .

  • Британская рок-группа Coldplay исполнила украинскую песню "Океана Эльзы" во время концерта в Варшаве.
  • Британская группа Coldplay сняла клип на песню Trouble In Town из альбома Everyday Life в Киеве.

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Шоу-бізнес
Великобритания
поддержка Украины
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