В Брюсселе британская группа Coldplay исполнила с Вакарчуком песню "Океана Эльзы" "Обійми"
Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин исполнил со Святославом Вакарчуком песню "Океана Эльзы" "Обійми" во время своего концерта в Брюсселе
Об этом сообщило медиа НВ Life в инстаграме.
"На концерте в Брюсселе группа Coldplay спела песню "ОЕ" "Обійми" вместе со Святославом Вакарчуком", - пишет НВ Life.Также сообщается, что фронтмен группы Крис Мартин повязал на запястье ленты синего и желтого цвета в знак солидарности с украинцами.
Coldplay постоянно выражает поддержку Украине, в частности на концерте в Берлине рокеры исполнили хит "Something Just Like This" вместе с украинскими детьми .
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