Мой добрый приятель, караим Михаил из города Ашдода, как раз был на работе, когда начались обстрелы. Сегодня он вышел за кофе, и в пяти метрах от него упал осколок ракеты. Он не сказал об этом жене. Ашдод постоянно обстреливали с тех пор, как он там живет, а это уже несколько десятков лет. В большом многоквартирном доме есть, естественно, укрытие и подземный паркинг. Михаил, родившийся в Москве ровно 76 лет назад, после 24 февраля 2022 года перешел со мной на украинский язык, то есть пишет через переводчик. То же сделал мой знакомый художник из Ташкента. Этим двоим стыдно было общаться со мной на языке оккупанта. Люди, которых я видела два-три раза в жизни, всегда поддерживали меня морально, начиная со второго Майдана. Они не поддались безумной кремлевской пропаганде, переругались со всеми родственниками из-за Украины. Михаил выходил на протесты в Тель-Авиве, сражался в соцсетях за Украину. Когда-то он служил после института в воинской части в Бродах, где вырос известный писатель Йозеф Рот, написавший прекрасную повесть "Левиафан" о торговце кораллами. И очень любит Львов. Тот, которого уже, к сожалению, нет. Его шарм и красоту уничтожили за последние десятилетия больше, чем за несколько столетий. Не нужно было и бомб, хватило чиновников и застройщиков.

Пора и мне поддержать этого благородного мужчину, который искренне любит Украину. Я уже даже могу давать советы: за моими плечами 9 лет войны. У Михаила нет оружия и говорит, что будет воевать палкой, если придется. Я ему верю. Его гнев сильнее страха и растерянности.

Ашдод – особенный город для меня. Там выплюнул когда-то Левиафан пророка Иону на морской берег, ослепительно-белый от песка, почти не изменившийся за тысячи лет. На высоком холме будто бы могила Ионы, но из-за страшной жары я туда не поднялась. Не столько из-за жары, сколько из-за того, что Михаил панически боится всего, что связано со смертью. Я думала сначала, что это просто фобия. Но оказалось, что это брезгливость перед смертью и страх присущи ментальности караимов. Это у них в крови. Сына Михаила наверняка мобилизуют, и он не станет прятаться, хотя для родителей является единственной опорой, как и для своего маленького сына.

Я помню, как в Израиле меня удивляли ребята в форме, с оружием, свободно передвигавшиеся по городу. Как к оставленной на остановке гитаре в футляре через 5 минут примчались саперы, как нас высадили из автобуса, потому что было подозрение, что впереди что-то заминировали. Теперь и мы не задаем вопросов, когда случается что-то подобное. Но мы должны не просто подчиняться законам военного времени, но и делать еще больше. То, что делал Иона, заново переродившись в чреве Левиафана: предупреждать мир об ужасных последствиях безнаказанности и безразличия ко злу, или, как говорили ранее, греху. Прежде всего, что делал Иона, придя в Ниневию, а прежде он был обычным интеллектуалом "бла-бла-бла", - это начал рассказывать о своем травматическом опыте пребывания в зловонном чреве Левиафана. Он имел теперь на это право. Ниневия в то время была гнездом грехов и духовного разврата, где был уничтожен институт репутации и смеялись над добродетелями, как над чем-то устаревшим и ненужным. Иона сначала не хотел туда идти, боялся, что его никто не послушает и побьют камнями, как других пророков. Только когда вдохнул свежий воздух свободы, то осознал, что Ниневия - это то же брюхо Левиафана и он знает, что его вера в победу добра поможет ему освободить других, как освободился он сам. И с легким сердцем он отправился в обитель зла.

Наш украинский опыт может быть полезным тем израильтянам, которые сейчас живут под обстрелами. Как практический, так и моральный. Собрать в кулак все силы, сосредоточившись на победе над напавшими первыми и нарушающими законы войны. Оплакать жертвы и жить дальше. Власть преходящая, народ – вечный. А война разоблачает истинную сущность каждого. Тот, кто не исполнил свой долг, назначенный судьбой, будет жестоко наказан Моральным Законом, который один для всего человечества, независимо от вероисповедания или атеизма. К сожалению, тех левиафанов расплодилось слишком много и проглотили они целые народы, чья безопасность граничит с бесстыдством и цинизмом - как обычных обывателей, так и управляющих ими правительств. Увидят ли они когда-нибудь свет истины, открывающийся, как рана? Будут ли дальше плавать в океане суеты и эгоизма? Поймут ли, что за мгновение можно потерять все, что имеет для тебя ценность, и стать Иовом на руинах собственного дома? Может быть, и нет. Для этого нужно стремиться к победе над злом, чтобы не стать позорно смиренными Грузией, Чечней или даже той же Белоруссией, уничтоженной тихой сапой относительного благосостояния и абсолютного страха. Украина и Израиль будут бороться за жизнь и свободу до конца. Все остальное не суть важно.