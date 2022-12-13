В Брянской области РФ раздались взрывы на двух военных объектах, - СМИ
В российской Брянской области ночью 13 декабря прогремели взрывы предположительно на территории воинской части и аэродрома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области.
"Дома подпрыгнули", - говорит одна из местных жительниц.
Другие местные жители в Клинцах предполагают, что взрывы произошли в одной из воинских частей.
Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины, в нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.
В то же время местные информационные ресурсы пишут, что, вероятно, причины взрывов в населенных пунктах разные. В Климове произошел пожар, но он начался еще до того, как жители услышали взрывы.
Климов расположен примерно в 30 км от украинской границы. Там расположен военный аэродром.
Информации о пострадавших пока нет. Власти пока не прокомментировали инциденты.
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