Об этом в телеграмме сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.

"В ходе зачистки территории возле с. Сушаны на мини взорвалась машина Росгвардии. Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН – получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает" - говорится в сообщении.

Депутат пишет, что силы Росгвардии были привлечены с начала операции по поиску диверсантов, которые сегодня, 2 марта, орудовали на Брянщине.