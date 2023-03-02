В Брянской области РФ на мине взорвались четверо искавших "диверсантов" росгвардейцев, - депутат госдумы
Четверо росгвардейцев в автомобиле прибыли на зачистку территории от "диверсантов", однако взорвались на российской мини
Об этом в телеграмме сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.
"В ходе зачистки территории возле с. Сушаны на мини взорвалась машина Росгвардии. Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН – получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает" - говорится в сообщении.
Депутат пишет, что силы Росгвардии были привлечены с начала операции по поиску диверсантов, которые сегодня, 2 марта, орудовали на Брянщине.
- Напомним, днем 2 марта Оперативное командование "Север" предупредило о возможных провокациях РФ, нацеленных на дискредитацию ВСУ.
- Тогда же в социальных сетях и российских медиа начали появляться сообщения о "проникновении украинских диверсантов в два села Брянской области РФ", граничащую с Черниговщиной. Пропагандисты распространяли тезисы о "перестрелках и взятии заложников", но их заявления противоречат друг другу и утверждениям самих местных властей РФ. На инцидент синхронно отреагировали ФСБ РФ и Путин.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к событиям в России и посоветовал российскому руководству опасаться своих партизан.
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