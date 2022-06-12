В Брянской области пытались взорвать нефтепровод "Дружба", - росСМИ

Об этом информируют российские СМИ .

"В Брянской области попытались взорвать нефтепровод "Дружба". Неизвестные установили три СВП. Ранним утром 11 июня неподалеку от поселка Гуловка (это 40 км до границы с Украиной) прогремели три взрыва – тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. За по предварительным данным, это были безоболочковые взрывные устройства", – говорится в сообщении.

Известно, что одним из взрывных устройств повредил трансформаторную подстанцию с энергоблоком защелки нефтепровода. Вырва 40 на 20 см осталась в месте прокладки кабеля после взрыва. Еще один – повредил противоподкопную трубу – дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах оставив воронку 40 на 60 сантиметров.

"Сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались поврежденными, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой. По данным "Базы", разлив нефтепродуктов удалось избежать - с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо", - сказано в сообщении.

Справочно. "Дружба" – крупнейшая в мире сеть магистральных нефтепроводов. Построен в 60-х гг. для поставки нефти в страны Центральной и Западной Европы.

Рашисты убивают наших младенцев на Пасху. Мы довольно улыбаемся , когда пылает нефтепровод "Дружба" в Брянске. Тот самый, по которому кровавая российская нефть едет в Берлин и Будапешт.

27 мая сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на поставку российской нефти за исключением поставляемого по трубопроводу сырья.