В Брянской области произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами

Об этом в телеграме сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв м. К тушению привлечены более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области. Сведений о пострадавших не поступало", – отчитывается губернатор.

Напомним, с апреля 2022 года в Белгородской и Брянской областях российские власти ввели "желтый уровень террористической опасности", а с октября в Брянской, Белгородской области и еще шести приграничных регионах ввели режим "среднего уровня реагирования". Он предусматривает ужесточение охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничение на въезд и выезд.

Ночью 30 ноября в поселке Мирное Донецкой области прогремело несколько взрывов в местном клубе. В помещении расселили мобилизованные из РФ.

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