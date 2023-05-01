Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.

1 мая на перегоне Расуха - Унеча поезд с цистернами, перевозивший нефтепродукты, сошел с рельсов. Насчитывается 60 цистерн с горючим и строительными материалами, 7 из них, а также локомотив опрокинулись.

Сообщается, событие в Брянской области произошло из-за подрыва полотна железной дороги, а незадолго до этого была взорвана железная дорога.

В результате произошло возгорание. Губернатор заверил, что потерпевших нет.

Движение поездов на этом участке приостановили.