В Брянской области поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов из-за взрывного устройства, - росСМИ
В Брянской области состав из 60 вагонов, загруженных нефтепродуктами и строительными материалами, сошел с рельсов в результате детонации взрывчатки, произошел пожар
Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.
1 мая на перегоне Расуха - Унеча поезд с цистернами, перевозивший нефтепродукты, сошел с рельсов. Насчитывается 60 цистерн с горючим и строительными материалами, 7 из них, а также локомотив опрокинулись.
Сообщается, событие в Брянской области произошло из-за подрыва полотна железной дороги, а незадолго до этого была взорвана железная дорога.
В результате произошло возгорание. Губернатор заверил, что потерпевших нет.
Движение поездов на этом участке приостановили.
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