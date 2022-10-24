Об этом сообщили в телеграмм-канале сообщества белорусских железнодорожников.

Как сообщают белорусские железнодорожники, между станциями Новозыбковым и Злинкой сработало взрывное устройство. Местные жители рассказали о двух взрывах с разницей в полчаса.

Движение по пути на этом участке временно заблокировано. На фотографиях видно, что повреждена рельса и несколько шпал.

В мониторинговой группе "Белорусский гаюн" добавляют, что этот межгосударственный стыковой пункт активно используют для военных перевозок между Россией и Беларусью.

О взрыве также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Поврежден железнодорожный путь. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы", - написал он.

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