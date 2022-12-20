В Брянской области частично обесточен поселок и повреждены железнодорожные пути, местные власти обвиняют ВСУ в обстреле
Власти Брянской области России обвинили ВСУ в обстреле территории Суземского района, в результате которого в одном из поселков частично отсутствует электроснабжение и повреждены железнодорожные пути
Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомазов.
Он написал, что пострадавших, в результате якобы обстрела со стороны ВСУ, нет. В поселке частично отсутствует электроснабжение, на месте уже работают оперативные службы. Также губернатор отметил, что работы по восстановлению электричества начнутся после того, как аварийно-ремонтные бригады получат доступ к объектам электроснабжения.
Также Богомазов добавил, что в поселке повреждены железнодорожные пути. Для возобновления движения для местных жителей организуют автобусное сообщение.
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