В Брянской области частично обесточен поселок и повреждены железнодорожные пути, местные власти обвиняют ВСУ в обстреле

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомазов.

Он написал, что пострадавших, в результате якобы обстрела со стороны ВСУ, нет. В поселке частично отсутствует электроснабжение, на месте уже работают оперативные службы. Также губернатор отметил, что работы по восстановлению электричества начнутся после того, как аварийно-ремонтные бригады получат доступ к объектам электроснабжения.

Также Богомазов добавил, что в поселке повреждены железнодорожные пути. Для возобновления движения для местных жителей организуют автобусное сообщение.

18 декабря в результате якобы обстрела 14 тыс. жителей Белгорода остались без света.