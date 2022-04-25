В Брянске в РФ взорвалась и горит нефтебаза

Об этом сообщают в телеграмм-каналах и публикуют видео.



Отмечается, что жители Брянска говорят о взрывах и пожаре в районе местной нефтебазы. По словам жителей, было слышно несколько взрывов, а затем начался пожар.



Власти Брянской области подтвердили ТАСС, что горят резервуары на нефтебазе. На месте работают пожарные.





5 канал пишет, что по не подтвержденной информации, в результате пожара горят резервуары с топливом в военной части на Московском проспекте и нефтеперерабатывающем заводе по адресу Снежетьский вал.

Это уже не первый раз, когда в приграничных с Украиной областях РФ становятся пожары и взрывы. В частности, 1 апреля в российском Белгороде загорелась нефтебаза. Тогда губернатор области обвинил ВСУ в авиаударе. По данным украинской разведки, россияне могут инсценировать атаки на собственные объекты в РФ, чтобы выставить Украину перед своими гражданами преступным государством.