В Брянске в РФ взорвалась и горит нефтебаза
В российском брянске раздались взрывы, а впоследствии вспыхнул пожар на местной нефтебазе
Об этом сообщают в телеграмм-каналах и публикуют видео.
Отмечается, что жители Брянска говорят о взрывах и пожаре в районе местной нефтебазы. По словам жителей, было слышно несколько взрывов, а затем начался пожар.
Власти Брянской области подтвердили ТАСС, что горят резервуары на нефтебазе. На месте работают пожарные.
5 канал пишет, что по не подтвержденной информации, в результате пожара горят резервуары с топливом в военной части на Московском проспекте и нефтеперерабатывающем заводе по адресу Снежетьский вал.
- Это уже не первый раз, когда в приграничных с Украиной областях РФ становятся пожары и взрывы. В частности, 1 апреля в российском Белгороде загорелась нефтебаза. Тогда губернатор области обвинил ВСУ в авиаударе. По данным украинской разведки, россияне могут инсценировать атаки на собственные объекты в РФ, чтобы выставить Украину перед своими гражданами преступным государством.
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